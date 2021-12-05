الارصاد: تقلبات جوية وامطار مصحوبة بالبرد يوم غداً على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 05/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

ومن المتوقع بحسب التقرير حدوت تقلبات جوية يوم الغد نتيجة تمركز منخفض جوي وسط المتوسط يؤثر على أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها أحياناً إلى ( 60 ) كم /س مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة علي بعض المناطق تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية و تساقط حبات البرد.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على مناطق ليبيا مابين

( 17 – 21 ) مْ وعلي المرتفعات مابين ( 12 – 14 ) مْ , بينما تكون علي مناطق الوسط والجنوب مابين ( 15 – 23 ) مْ وتصل علي غات الى (27) مْ.

واشار التقرير إلى أن إنخفاض ملحوظ للحرارة أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على مناطق الجبل الغربي والمناطق الصحراوية وتتراوح مابين ( 01 –05)مْ . والله اعلم.