إجراءات حكومية طارئة للتعامل مع أزمة تصريف مياه الأمطار

بحث رئيس الحكومة المكلف رمضان أبوجناح، المُعوّقات التي تُواجه شركات الخدمات العامة والمتمثلة في تأخر دفع الأجور والالتزامات المالية المتعاقد عليها طلية السنوات الماضية، وكذلك الديون المستحقة لها بالإضافة لأسباب تأخر إنجاز المشروعات في معظم البلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه أبوجناح بطرابلس بحضور وزيري الإسكان والتعمير، والموارد المائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات، ووكيل وزارة الموارد المائية، للوقوف على إجراءات الحكومة العاجلة للتعامل مع ما سببه هطول الأمطار من قفل للشوارع وطرق بالعاصمة وضواحيها.

وأصدر أبوجناح تعليماته للمباشرة في تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية للشركات المتعاقدة؛ من أجل تنفيذ وتسليم المشاريع في المدد الزمنية المحددة بالشراكة مع ديوان المحاسبة، وفق بيان الحكومة.

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