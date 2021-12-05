نواب يطالبون بعقد جلسة مسائلة من أجل إنقاذ الانتخابات

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طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم غد الإثنين لإنقاذ الانتخابات

وشدد النواب في بيان لهم. على ضرورة أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وحذر النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.

وأكدوا أن إرجاء الإعلان عن القائمة النهائية ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع. وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة .

وأشار النواب إلى أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات .

وشددوا على أنهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية.

وأعلنوا رفضهم للتطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات.