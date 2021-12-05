مجلس إفتاء الغرياني: الانتخابات القادمة مزورة ومحرمة شرعاً ويجب منع إجرائها

زعم مجلس إفتاء الصادق الغرياني، المفتي المعزول، بقرار من مجلس النواب، أن الانتخابات المقبلة مزورة ومحرمة شرعاً ويجب منع إجرائها، على حد وصفه.

وقال ما يسمى بمجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، في بيان صادر عنه: “إن القبول بإجراء انتخابات على أساس القوانين المَعيبة التي انفرد بوضعها أحد أطراف الصراع الليبي دون إعمال مبدأ الشورى المتفق عليه سابقًا بين أطراف النزاع – لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمزق والاحتراب”، بحسب تعبيره.

وأضاف البيان “ما ترتب على تلك القوانين من السماح للمدانين بجرائم القتل وأحكام الإعدام بالترشيح هو خيانة للأمانة التي أمر الله بأدائها”، وفقا لادعائه.

وتابع “إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور لمغامرة بمصير البلاد وأهلها، ووسيلة لتمكين الظالمين من ولاية أمر المسلمين، وهو محرم شرعاً”، على حد وصفه.

واستطرد “نتائج أي انتخابات لن تكون صحيحة مع وجود التزوير في منظومة الرقم الوطني، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك التلاعبُ في بطاقات الناخبين بالبيع والشراء”، بحسب زعمه.

وواصل “أداءً لواجب البيان الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم وقيامًا بواجب النصيحة للعامة والخاصة، فإن المجلس يدعو الليبيين كافة إلى ممانعة وقوع الانتخابات المزورة بكافة الطرق المشروعة، وعدم السماح بإجرائها”، وفقا لتعبيره.