مكافحة الإمراض يعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 315 حالة من إجمالي 709 حالة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه جرى في بنغازي تسجيل 18 حالة وفي مصراته حالة واحدة وفي زليتن 06 حالات وفي الزاوية المركز 11 حالة وفي سبها 04 حالات وفي قصر بن غشير 14 حالة وفي الحرابة وتاورغاء والعجيلات حالة واحدة لكل منهم وفي ازن حالتين وفي الزنتان 07 حالات وفي ترهونة 13 حالة وفي صرمان 22 حالة وفي الخمس 38 حالة وفي سرت 08 حالات وفي الزاوية الغرب 22 حالة وفي درنة 04 حالات وفي البيضاء 17 حالة وفي الكفرة 07 حالات وفي يفرن 43 حالة وفي غريان 21 حالة وفي صبراته 04 حالة وفي بني وليد حالتين وفي القره بوللي 33 حالة وفي السبيعة 19 حالة وفي الماية 09 حالات وفي مسلاته 66 حالة.