بلدية بنغازي تطلب من أصحاب المباني الآيلة للسقوط في البلاد والصابري التقدم بطلبات إزالة

العنوان – بنغازي

طلبت بلدية بنغازي اليوم الأحد من المواطنين والجهات العامة والخاصة من لديه عقارات مُتضررة أو آيلة للسقوط الصابري وسط البلاد، سيدي إخريبيش أن يتقدموا للبلدية بطلبات سواء للإزالة الكُلية أو الجُزئية.

وأوضحت البلدية عبر حسابها على “فيسبوك” أنه يشترط أن تكون الطلبات مُدعمة بالمُستندات الدالة على الملكية خلال مُدة شهر من تاريخ هذا الإعلان.

وأشارت بلدية بنغازي أن هذا الإجراء تفادياً لحُدوث أي أضرار قد تنجم جراء بقائها على وضعها الحالي.

وأفادت البلدية أنه في حال عدم تقديم طلب الإزالة خلال المُدة المُحددة فسوف تُحمل كافة المسؤولية للجهات أو المُلاك الذين لديهم عقارات لم يتم إزالتها وتُشكل خطراً على السلامة العامة في المناطق المذكورة أعلاه، كما سوف تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

يشار إلى أن مناطق البلاد وسيدي أخريبيش والصابري وسط مدينة بنغازي تعرضت مبانيها خلال السنوات الماضية في الحرب على الإرهاب لأضرر في كافة المباني من منازل المواطنين والممتلكات العامة.