نواب يطالبون بجلسة لمساءلة رئيس مفوضية الانتخابات

أصدر 72 نائباً بياناً طالبوا فيه رئاسة المجلس بعقد جلسة يوم الإثنين القادم، على أن يمتثل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وحذّر النواب مفوضية الانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية.

وأكد النواب أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتّم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات، ولن يقبلوا الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية، حسب وصفهم.

وأشار النواب إلى أنهم يسعون إلى حماية سيادة البلاد قبل 24 ديسمبر بإجراء عملية انتخابية نزيهة، أو وضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية