(907) إصابة بفيروس كورونا من إجمالي (4972) عينة

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (709) إصابة بفيروس كورونا، بينها عدد (120) حالة حرجة.

وأشار المركز في بيان عبر حسابه على “فيسبوك”. إلى أنه استلم السبت عدد (4972) عينة بينها عدد (4263) عينة سالبة، مؤكدًا أن نسبة الحالات الموجبة (14.2 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت (2705) حالة، موضحًا أنه تم تسجيل عدد (13) حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 374989 حالة. والحالات النشطة بلغت 14375 حالة، والمتعافين بلغت أعدادهم 355121 حالة، والوفيات 5493 حالة.