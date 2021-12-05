اللواء المحجوب: هدف تركيا في ليبيا أكبر من وجود قوة لها على الأرض

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، “إن الغرض من التواجد التركي في ليبيا أكبر من وجود قوة لها على الأرض”، في إشارة منه إلى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع المسؤولين الأتراك أمس في إسطنبول.

وقال المحجوب، في مداخلة هاتفية عبر قناة “الحدث”، “إن خروج المرتزقة من ليبيا بشكل متزامن مسألة تم الاتفاق عليها في السابق”، مشيرا إلى نقل تواصل لجنة “5+5” من البعثة الأممية إلى الدول المعنية خصوصا مع تركيا.

وأضاف “أن وجود تركيا في ليبيا بلا شك ليست مسألة تنحصر في وجود قوة لها فقط على الأرض، لكن الهدف بالتأكيد من وجودها داخل الأراضي الليبية أكبر بكثير مما يراه الكثيرون”.

وتابع “أن تركيا والجميع يعلم ذلك كانت لاعبا أساسيا مع فائز السراج والنظام السابق الذي كان يحكم طرابلس وحمت تلك المجموعة عندما طلبت منها الحماية وأن تتدخل لصالحها بالتالي هي لا تريد الخروج بسهولة وسط العمل الجاد من المجتمع الدولي حول استقرار ليبيا”.

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