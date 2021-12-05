مشيراً لـ«حبرارة».. القويري: «ردوا بالكم تعطوا صوتكم لأبناء السفارات»

حذر عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، المواطنين الناخبين من منح أصواتهم في الانتخابات المقبلة لما وصفهم بـ«أبناء السفارات، مشيرا إلى المترشح الرئاسي مصدق حبرارة.

والمرشح الرئاسي، مصدق حبرارة هو المدير التنفيذي ما يسمي «التحالف الأمريكي الليبي»، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين وأحد أبرز داعمي شورى ثوار بنغازي في ليبيا.

وجاءت تغريدة «القويري» تعليقا على ما نشره «حبرارة» عبر حسابه في تويتر من تواصله مع السفير الأمريكي بليبياةريتشارد نورلاند للتباحث حول الانتخابات المقبلة ومستقبل ليبيا.

وقال «القويري» عبر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏ردوا بالكم تعطوا صوتكم الانتخابي لأبناء السفارات».

وأضاف «التعاون الليبي الأمريكي أو مع أي دولة يتم عبر القنوات الرسمية وبالشكل الصحيح ويعاقب القانون الليبي على التواصل مع جهات أجنبية لأغراض سياسية».