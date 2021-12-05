رشوان: كان يفترض بالمفوضية عدم تسلم الملفات المخالفة للقانون

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2021

أكد المحلل السياسي سعيد رشوان أنه كان يفترض بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عدم تسلم الملفات التي تخالف القانون.

وبين رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم تقوم بواجبها كما ينبغي في تنفيذ قانون الانتخابات حيث كان من المفترض أن لا تتسلم الملفات التي تخالف القانون .

واعتبر رشوان أن هذه الأخطاء ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو عدم احترام نتائجها مضيفا أن بيان أعضاء البرلمان الذي طالب بعقد جلسه طارئة ومسألة المفوضية ينذر بذلك.

وأشار رشوان إلى أن تدخل القضاء أو الزج به بشكل واسع في العمليه السياسيه (الانتخابات) يضع القضاء في أفواه النقاد وأقلام الكتاب وتفسد العمليه السياسيه مؤكدا أن القضاء محترم واحترامه واجب وطني ويجب أن يبعد عن اللغو .

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