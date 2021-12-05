توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس

العنوان – طرابلس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أنه من المتوقع حدوث تقلبات جوية يوم غد الإثنين نتيجة تمركز منخفض جوي وسط المتوسط.

وأضاف المركز أن هذا المخفض الجوي قد يؤثر على أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها أحياناً ( 60 ) كم في الساعة.

وتوقع المركز الوني للأرصاد الجوية وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد.

وأفاد أالمركز أنه تسجل درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على مناطق ليبيا مابين ( 17 – 21 ) مْ وعلى المرتفعات مابين ( 12 – 14 ) مْ , بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 15 – 23 ) مْ وتصل على غات إلى (27) مْ.

ولفت إلى أنه تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على مناطق الجبل الغربي والمناطق الصحراوية وتتراوح مابين ( 01 –05) مْ.