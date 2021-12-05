تشيا: الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة بتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

ليبيا- أبدت “ناتاليا تشيا” رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة بإدارة الحدود المتكاملة استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة بتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وبحسب ما ورد في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية واطلعت عليه صحيفة المرصد جاء موقف “تشيا” جاء خلال مداخلتها في حلقة نقاشية بعنوان “الحوكمة في أزمة أي مستقبل لمؤسسات قطاع الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسط المنعقد في روما.

وتابعت “تشيا” إن هذه المساعدة تتم من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا مبينة إن لجنة الـ10 العسكرية المشتركة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات وبذل كل ما في وسعه فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

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