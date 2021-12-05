طقس ليبيا: تقلبات جوية مصحوبة بخلايا رعدية ورياح قوية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الأحد.

وفي المُلخّص العام، توقّع المركز حدوث تقلبات جوية يوم غد على مناطق الشمال، مصحوبة بسقوط أمطار وخلايا رعدية قد تكون جيدة على بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح قوية على المناطق الساحلية. وجاءت تفاصيل باقي التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة:

• حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد، وقد تكون جيدة على بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية، مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

• الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية ( 60 )كم/س.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 20) مْ ولا تتجاوز (13)مْ على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضاً طفيفاً يوم غد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

• حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار مساء يوم غد على بعض المناطق الساحلية، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وقد تكون جيدة على بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

• الرياح: شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية، قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق ( 60 )كم/س.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 21) مْ ولا تتجاوز (15)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-22) مْ وتسجل على غات (27) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

• حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول أثناء المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 20) مْ، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم غد.

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