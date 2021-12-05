دومة: المفوضية والقضاء ملزمتان باستئناف المترشحين المستبعدين

اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن كلا من إدارة مجلس المفوضية العليا للانتخابات وإدارة قضايا الدولة ملزمتان بالاستئناف ضد جميع أحكام المقبولين بعد استبعادهم من القائمة الأولية.

دومة، وفي تغريدة له على تويتر، قال إن ‏إدارة القضايا بالدولة الليبية والمفوضية العليا للانتخابات ‎ ملزمة بالاستئناف ضد أحكام المقبولين من المستبعدين في القائمة الأولية.

وأضاف دومة، أن هذا مطلب شعبي يجب احترامه، والتغاضي عنه سيكون له أثار سلبية على العملية الانتخابية، حسب قوله.

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