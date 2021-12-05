“مكافحة الأمراض” يُسجّل 709 إصابات و13 حالة وفاة بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 709 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4972 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 578؛ فقد سُجّل شفاء 2705 حالات، إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة على مستوى البلاد، 7 منها بالمنطقة الغربية، و5 بالمنطقة الشرقية بالإضافة لحالة وفاة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 14.2%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 374989، منها 14375 حالة نشطة من بينها 120 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 355121 حالة، ووفاة 5493 حالة، فيما بلغ عدد مَن تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1737773 شخصاً منهم 700473 تلقوا الجرعة الثانية.

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