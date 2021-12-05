اللواء المحجوب: دور مصري كبير في خطة خروج المرتزقة من ليبيا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، أن الأمم المتحدة ومصر كان لهما دور كبير في وضع خطة لخروج المرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى فكرة تواجد أي مرتزقة على الأراضي الليبية أمر يرفضه كل الليبيين.

وقال المحجوب، لقناة الغد، إن انتقال عمل اللجنة المشتركة “5+5” من الداخل للتواصل المباشر مع الدول المعنية مسألة مهمة جدا بالنسبة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشار المحجوب إلى تواجد اللجنة المشتركة في تركيا ثم موسكو، بعد أن تم التنسيق بخصوص “مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم”.

وتوجهت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، إلى تركيا ومن بعدها إلى روسيا لبحث ملف إخراج “المرتزقة” و ”القوات الأجنبية” من الأراضي الليبية. يشار إلى أن البعثة الأممية أعلنت في مطلع نوفمبر الماضي، الاتفاق على آلية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وأوضحت البعثة، أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الموقعة بجنيف في 8 أكتوبر الماضي، والتي أقرتها السلطات الليبية.

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