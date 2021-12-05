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بعيو: لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل سيطرة مرشح على أموال وداخلية الدولة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات وسط سيطرة أحد المرشحين فيها على جميع مفاصل الدولة ومقدراتها، في إشارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال «بعبو»، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وعادلة في ظل سيطرة مرشح واحد على مقدرات الدولة وأموالها وأختامها وإعلامها وداخليتها».

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة مجلس النواب بالتصدي لما وصفه بـ«العبث»، قائلا، «إيقاف هذا العبث والفساد الذي تجاوز كل الحدود مسؤولية مجلس النواب وحده».

 

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صحيفة الساعة 24

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