فحص 2869 ملفا لمرشحين في انتخابات النواب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة 2869 ملف للمرشحين للانتخابات البرلمانية إلى الفحص و التدقيق إستعداداً لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب و هي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للإنتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون و التظلمات حول هذه الترشحات,

وقال رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية التواتي رمضان التواتي إن «القسم أحال هذه الملفات أولاً بأول إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين»، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء يهدف لإعطاء كل الملفات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية حقها من الفحص و التدقيق وفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية».

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وتشهد مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات, تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح لإنتخابات مجلس النواب, حيث بلغ إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية 3967 مرشحاً و مرشحة بحسب الإحصائية يوم السبت 4 ديسمبر، وفق المفوضية.

ومن المقرر بدء مرحلة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات عقب نشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب و هي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للإنتخاب، حسب بيان المفوضية الذي أشار إلى نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين عقب إنتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون و التي حددتها القوانين 12 يوما.

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