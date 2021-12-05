قاضية فيدرالية في فرجينيا ترفض دعاوى ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر

العنوان – فرجينيا

رفضت القاضية الفيدرالية في ولاية فرجينيا الجمعة دعاوى تيار الإخوان المسلمين في ليبيا المرفوعة ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر وقالت يجب “أن تظل معلقة”.

وقال رئيس الائتلاف “الليبي-الأمريكي” بواشنطن فيصل الفيوري :” رفضت القاضية الفيدرالية في ولاية فرجينيا الجمعة دعاوى الإخونجية المرفوعة ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر زورا وكذبا وقالت يجب أن تظل معلقة”.

وتابع الفيتوري عبر حسابه على “فيسبوك” :”أكدت لكم مرارا أنتم من سيودعون السجن أيها الحمقى وقريبا جدا”.

ووصف رئيس الائتلاف “الليبي-الأمريكي” بواشنطن هذا الأمر بأنه صفعة أخرى على وجه المتطرفين.

وأشار الفيتوري إلى أن نفس القاضية الفيدرالية أوقفت الشهر الماضي ثلاث دعاوى مدنية بسبب تدخل خصوم المرشح خليفة حفتر بشكل سافر في إجراءات المحكمة لتغذية أجندتهم السياسية.