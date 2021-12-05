“ماكرون”: أُفكّر بصورة خاصة في لبنان وليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:، إن بلاده تتصرف بقوة من أجل حلِّ الأزمات التي تُولِّد عدم الاستقرار والإرهاب والمعاناة، مشيراً إلى أنه يُفكّر بصورة خاصة في لبنان وليبيا.

وأضاف ماكرون خلال بيان نَشره السبت عبر حسابه على الفيس بوك، أن النجاح لا يتحقق إلا بإشراك جميع الأطراف الفاعلة التي يُمكنها إحداث التغيير، معتبراً أن زيارته الخليجية الأخيرة تدخل في إطار تحقيق الأمن الجماعي وتحقيق توازنات وإيجاد قنوات للحوار والمساهمة في بناء السلام والاستقرار، وفق قوله.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي أجرى جولة على دول السعودية والإمارات وقطر، أجرى خلالها مشاورات سياسية، بالإضافة للتوقيع على عقود وشراكات اقتصادية مهمة مع الدول المعنية.

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