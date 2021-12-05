قيادي بحزب القماطي: ليبيا تمر بتشنج سياسي ولا يوجد ضمان في طريق الانتخابات

زعم حازم الريس، القيادي فيما يسمى بـ«حزب التغيير»، الذي يقوده جمعة القماطي، أن ليبيا تمر بما أسماه «تشنج سياسي» ولا يوجد ضمان في طريق الانتخابات، على حد وصفه.

وقال الريس، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في الوقت الذي تمر فيه البلاد بتشنج سياسي، لا يوجد ضمان لما سيحدث في الخطوة القادمة نحو طريق الانتخابات المحفوف بالمخاطر”، بحسب تعبيره.

وأضاف “وجود عدة شخصيات سمحت لها القوانين «الجدلية» بالترشح وتحظى بدعم دولي بغية خلق توازن قوى، يعد بمثابة حِجارة تزيد من احتمالية تعثر المسار الديمقراطي”، وفقا لقوله.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.