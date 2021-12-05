رئيس الحكومة المكلف يوجه بالإسراع في إمداد مراكز العزل بالتجهيزات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2021

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح على ضرورة توحيد الجهود لتقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة، مشددا على ضرورة الإسراع في إمداد مراكز العزل بالتجهيزات اللازمة ومستعجلة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف اليوم الأحد مع وزير الصحة علي الزناتي، بحضور وكيل وزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات، ورئيس اتحاد المصحات الخاصة بحسب المكتب الإعلا

وأكد رئيس الحكومة المكلف على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية في كل أنحاء البلاد من حيث تسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات، وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة التطبيق بشكل مهني.

وبين المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة أنه جرى خلال الاجتماع بحث ملف جائحة كورونا المتحور “أوميكرون” ومناقشة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتعبة لمجابهة فيروس كورونا في ظل ظهور متحور جديد لجائحة كورونا، والنظر في جاهزية مراكز العزل وحالة الاستعداد لأي طارئ في الوضع الوبائي.

واتفق المجتمعون على تقديم الدعم الكامل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتوفير اختبارات المسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعين وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية، وذلك للكشف على الحالات المشتبه بها ضمن المسافرين القادمين.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم وزاره التعليم والداخلية والاقتصاد، والأوقاف والشؤون الاسلامية خلال الاسبوع القادم لوضع برنامج احترازي، وكذلك وضع خطة متكاملة لتجاوز الازمة.