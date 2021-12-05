العليا للانتخابات: (3967) مترشحاً و مترشحة لانتخابات مجلس النواب

العنوان – طرابلس

أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد أن إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية بلغ (3967) مترشحاً و مترشحة للترشح لانتخابات مجلس النواب بحسب إحصائية أمس السبت.

وأضافت المفوضية أن مقراتها تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب.

وذكر رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية التواتي رمضان التواتي أن القسم قام بإحالة هذه الملفات أولاً بأول إلى الجهات المختصة وستتم مطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين.

وقال إنه تمت إحالة عدد (2869) ملف استعداداً لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للإنتخاب.

وأشار إلى أنه عقب المطابقة والتأكيد تبدأ فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات, وعند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين.

وأفاد رئيس القسم أن الأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع.