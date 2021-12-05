بوجناح يبحث مع وزير الصحة متحور أوميكرون

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح اليوم الأحد في اجتماعاً موسعا ضم وزير الصحة علي الزناتي بحث ملف جائحة كورونا المتحور “أوميكرون“.

وضم الاجتماع وكيل وزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات ورئيس اتحاد المصحات الخاصة.

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتعبة لمجابهة فيروس كورونا في ظل ظهور متحور جديد لجائحة كورونا. والنظر في جاهزية مراكز العزل وحالة الاستعداد لأي طارئ في الوضع الوبائي.

وأكد بوجناح خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود لتقديم خدمات صحية أساسية ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة.

في حين شدد على ضرورة الإسراع في إمداد مراكز العزل بالتجهيزات اللازمة ومستعجلة.

كما أكد رئيس الحكومة المكلف على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية في كل أنحاء البلاد.

ونوه إلى ضرورة تسوية الرواتب ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات. وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة التطبيق بشكل مهني.

واتفق المجتمعون على تقديم الدعم الكامل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتوفير الاختبارات المسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعين. وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية، وذلك للكشف على الحالات المشتبه بها ضمن المسافرين القادمين. وتم الاتفاق علي عقد اجتماع موسع يضم وزاره التعليم والداخلية والاقتصاد ،والأوقاف والشؤون الاسلامية خلال الاسبوع القادم لوضع برنامج احترازي ،وكذلك وضع خطة متكاملة لتجاوز الازمة.

وفي ختام الاجتماع، ثمن بوجناح جهود العناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت طيلة فترة جائحة كورونا. رغم قلة الإمكانيات، متعهدا أن الحكومة لن تتدخر جهداً في الإيفاء بالتزاماتها نحوهم ودعمهم.