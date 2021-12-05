الفارسي: لا يوجد من يفرض علينا نتائج الانتخابات

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، كافة المواطنين إلى ضرورة المشاركة، في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في شهر ديسمبر الجاري، لاختيار الشخص الأنسب لقيادة البلاد.

الفارسي، وفي منشور على فيسبوك، قالت “إن لا يوجد شيء اسمه فرضت علينا نتائج الانتخابات، فنحن وحدنا من سيختار”، على حد زعمها.

وأضافت الفارسي، أن نحن من سيمنح الآخرين الحق في أن يفرضوا علينا من يريدون إن “تقاعصنا” حسب قولها.

وتابعت الفارسي “إذا لم نقم بواجبنا باختيار الأنسب لنا، نحن من سيكون رقمًا أو صفرًا على الشمال، وحينها سننتخب، وستكون الغلبة لمن ينتخب”، على حد قولها.

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