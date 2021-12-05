أم العز الفارسي: لا يوجد شيء يفرض علينا نتائج الانتخابات نحن وحدنا من سيختار

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في شهر ديسمبر2021، لاختيار الشخص الأنسب لقيادة البلاد.

وقالت الفارسي، في منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، «لا يوجد شيء اسمه فرضت علينا نتائج الانتخابات، نحن وحدنا من سيختار».

وأضافت، «نحن من سيمنح الآخرين الحق في أن يفرضوا علينا من يريدون إن تقاعصنا، ولم نقم بواجبنا باختيار الأنسب لنا، نحن من سيكون رقما أو صفرا علي الشمال، وحينها سننتحب، وستكون الغلبة لمن ينتخب».