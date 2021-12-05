أعلنت مديرية أمن مسلاتة، ضبط شخص اقتحم مستشفى مسلاتة المركزي وهاجم العناصر الطبية، وعمد لتكسير محتويات المستشفى.

وقالت المديرية، في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أعضاء شرطة الحراسات بمديرية أمن مسلاته، ضبطوا «ع. ب. ج»، بالتعاون مع مركز شرطة مسلاتة المدينة وشرطة النجدة والدوريات، أثناء اقتحامه مستشفى مسلاتة المركزي فجرًا، وتخريب وتكسير محتويات المستشفى وتهديد عناصر التمريض المناوبين، ومقاومة أفراد الشرطة عند محاصرته داخل مبنى المستشفى.

وتابع المنشور، أن الأمن سلم المتهم لمركز شرطة مسلاتة المدينة، لاتخاد كافة الإجراءات القانونية حياله.

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