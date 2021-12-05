قرابة 4 آلاف مترشح للانتخابات النيابية وإحالة 2869 ملفاً للتدقيق

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية شهدت تزايداً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية (3967) مترشحاً ومترشحة، بحسب إحصائية يوم أمس السبت.

وأكد رئيس قسم المترشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان، أن القسم قام بإحالة ملفات 2869 مترشحاً ومترشحة للانتخابات البرلمانية، إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المُقدّمة من قبل المترشحين.

وأضاف التواتي في بيان نشرته المنصة الإعلامية للمفوضية، أن التدقيق في ملفات المترشحين يستبق نشر القوائم الأولية للمترشحين لمجلس النواب، والتي تتضمن أسماء كل مَن تقدّموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات، مشيراً إلى أنه وعند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين بـ12 يوماً، سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المترشحين، التي ستُدرج في أوراق الاقتراع.

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