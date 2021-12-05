افحيمة: النواب لا يريدون انتخابات مشوهة النتائج

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن جلسة المساءلة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب ستنظر في تعثر المفوضية العليا الانتخابات، مشيرًا إلى أن النواب لا يريدون انتخابات مشوهة النتائج.

افحيمة، وفي تصريحات صحفيةِ، قال إن من بين مخالفات المفوضية عدم اتخاذها أي موقف تجاه تواصل بعض المرشحين مع سفراء دول أجنبية، وهو ما يعد مخالفة للقانون ويضعها في دائرة الشك.

وأوضح افحيمة أن عدم رغبة النواب في الوصول الانتخابات بطريقة غير قانونية قد تجعل من نتائج هذه الانتخابات مشوهة والتي لن تقبل بها الأطراف المحلية والدولية، حسب قوله.

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