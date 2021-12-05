البحث الجنائي طرابلس يضبط المطلوب «نجومه» وبحوزته مسدس بـ3 إطلاقات

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس (فرقة التحري العام) من ضبط المدعو (م.م.ع.ن) ملقب (نجومة) مواليد 1995م مقيم السياحية.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس: “بالإشارة إلى نشرة الجرائم بتاريخ 19_7_2021 م والمشتكي فيها (م.ي.ا) ضد المذكور سابقا ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تبين بإن المشكو ضده لديه عدة قضايا الأمر الذي أدى إلى تكثيف الجهود والقبض عليه وبحوزته سلاح ناري نوع بلجيكي 9م به ثلاثة إطلاقات، حيث اتضح بأنه مطلوب في عدة وقائع”.

وأضاف البيان “المذكور مطلوب في واقعة السب والتهديد بواسطة سلاح ناري نوع مسدس والتي حصلت بتاريخ 28_10_2021م والمشتكي فيها (أ.ع.م.ه) بدائرة مركز شرطة غوط الشعال”.

وتابع “كما هو مطلوب في واقعة السب والتهديد بواسطة سلاح ناري نوع مسدس 9م التي حصلت بتاريخ 25_1_2021م والمشتكي بها (ع.ع.أ.س) بدائرة مركز شرطة غوط الشعال”.

واستطرد “وهو مطلوب أيضا في واقعة التهديد بواسطة سلاح ناري نوع مسدس 9م والتي حصلت بدائرة مركز شرطة غوط الشعال والمشتكي فيها (ك.م.ا.ش)”.

واستكمل “اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص”.