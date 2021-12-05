تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها

دعت تركيا إلى ضرورة إعلان «خارطة طريق محددة» بخصوص الانتخابات الليبية في حال تعذر تنظيم الاستحقاق المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري في موعده، مشددة على ضرورة توضيح أسباب التأجيل بشفافية للرأي العام.

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريح لوكالة «الأناضول»، اليوم الأحد، أن أنقرة «تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، وترى أنه في حال تأجيل الانتخابات يجب توضيح الأسباب بشفافية للرأي العام وإعلان خارطة طريق محددة بخصوص السباق الانتخابي».

وأضاف قالن: «نعتقد أن ذلك مهم جدًّا من ناحية شرعية الحكومة القائمة وسلامة الخطوات التي سيتم اتخاذها حتى موعد إجراء الانتخابات»، مجددًا التأكيد على أن «تركيا ستواصل دعم الشعب الليبي وحكومته الشرعية مهما كانت نتيجة الانتخابات».

ودخلت العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة منذ أيام في مرحلة الطعون، ومن المنتظر أن تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في نهاية هذه المرحلة القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين عن منصب رئيس الدولة.

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