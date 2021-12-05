صنع الله: إنتاج النفط مترنح بسبب قلة التمويل

العنوان – طرابلس

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن إنتاج النفط مترنح بسبب قلة التمويل.

وأضاف صنع الله في تصريحات صحفية :”لن نتمكن من المحافظة على الإنتاج الحالي 1.2 مليون برميل يوميا، فضلا عن زيادته”.

وأشار إلى ان هناك أطرافًا تحاول إقحام المؤسسة في الصراعات السياسية والعسكرية، والمؤسسة عملها فنية بحت، وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية

وأوضح رئيس المؤسسة أن التمويل هو العائق الأكبر لتطوير المصافي النفطية الحالية وبناء أخرى جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود.

وأكد صنع الله أن المؤسسة تعرضت خلال العام الماضي، لهجمة شرسة من مختلف الجهات، موضحًا أن هناك تعطيل في تسييل ميزانيات المؤسسة طوال العام الجاري.

وبين أن التأخير في صرف ميزانيات المؤسسة أدى لتهالك البنية التحتية للقطاع النفطي، مشيرًا إلى أن هناك 70% من خزانات النفط في ليبيا تضررت جراء حروب.

وشدد رئيس المؤسسة على ضرورة استغلال النفط في الحد الأقصى حاليا لتعزيز الاقتصاد وتنويعه قبل أن يتحول العالم كليا نحو الطاقة البديلة.

وقال :”طالبت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مرارا بتسييل الميزانيات اللازمة للقطاع، ووعدنا بفعل ذلك بسرعة بالتواصل مع وزير المالية”.