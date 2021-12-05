الحكومة توافق على مقترح زيادة رواتب قطاع الصحة

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح اليوم الأحد. مع رئيسي نقابة الاطباء والاسنان وأعضاء نقابات المهن الطبية و الطبية المساعدة مطالب النقابة للنظر متعهدا بالبث فيها.

وضم الاجتماع وزير ووكيل وزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات، ورئيس اتحاد المصحات الخاصة.

وناقش الاجتماع العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم. والتي على رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة ونقص المعدات الطبية والأدوية.

كما أكد رئيس الحكومة المكلف على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية في كل أنحاء البلاد. من حيث تسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات.

وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على المقترح المقدم من وزارة الصحة و النقابات الطبية بشأن زيادة رواتب المهن الطبية و الطبية المساعدة والإدارية. وإصدار قرار بشأن اعتبار من توفاهم الأجل أثناء تأدية أعمالهم في مكافحة جائحة كورونا من المهن الطبية و الطبية المساعدة كشهداء واجب. والموافقة على صرف مرتبات العاملين في مراكز العزل و الفلترة.

في حين بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح اليوم الأحد في اجتماعاً موسعا ضم وزير الصحة علي الزناتي بحث ملف جائحة كورونا المتحور “أوميكرون“.

وضم الاجتماع وكيل وزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات ورئيس اتحاد المصحات الخاصة.

في حين ناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتعبة لمجابهة فيروس كورونا في ظل ظهور متحور جديد لجائحة كورونا. والنظر في جاهزية مراكز العزل وحالة الاستعداد لأي طارئ في الوضع الوبائي.