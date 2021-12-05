التكبالي: الانتخابات لن تجرى في موعدها وعلى «النواب» منع استمرار «الحكومة الفاشلة»

أكد علي التكبالي، عضو مجلس النواب، عدم إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المقرر له 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن ذلك جاء وفق توقعاته منذ زمن.

ودعا عضو مجلس النواب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، البرلمان إلى ضرورة منع الحكومة الحالية التي وصفها بـ«الفاشلة» من الاستمرار خوفا من تمزق البلاد.

وقال «التكبالي»، في تغريدته، «‏الانتخابات لن تحدث في موعدها كما توقعنا منذ زمن، وعلى مجلس النواب الذي قام من كبوته، ومنع الحكومة الحالية الفاشلة من الإستمرار حتى لا تتمزق البلاد».

وأكد مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب لـ«الساعة24»، أن هناك 70 نائبًا يطالبون بعقد جلسة طارئة للبرلمان بشكل عاجل وسريع نتيجة للتطورات الأخيرة.

وأصاف المصدر، أن البرلمان سيقوم باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتابع المصدر، أن البرلمان لديه توجه بين أعضائه لتغيير المجلس الأعلى للقضاء نظرا للتجاوزات الأخيرة الخطيرة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تغيير رئاسة الحكومة الحالية وتسمية بديل لـ«عبدالحميد الدبيية».

وشدد المصدر أنه مجلس النواب سيعمل على تأجيل الانتخابات نتيجة لخطورة الأوضاع الحالية وحالة الاستقطاب الكبيرة التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع أو انقسام البلاد.