أبوجناح يعد بتسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات للعناصر الطبية

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، بتسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين بقطاع الصحة «وفق تصورات قابلة التطبيق بشكل مهني»، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة بالمؤسسات الصحية في كافة أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسَّع عقده أبوجناح، اليوم الأحد، ضم وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل الوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات، ورئيس اتحاد المصحات الخاصة، وذلك لبحث ملف جائحة كورونا والمتحور «أوميكرون».

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة لمجابهة فيروس «كورونا» في ظل ظهور متحور جديد للجائحة، والنظر في جاهزية مراكز العزل وحالة الاستعداد لأي طارئ في الوضع الوبائي.

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وأكد أبوجناح خلال الاجتماع ضرورة توحيد الجهود لتقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إمداد مراكز العزل بالتجهيزات اللازمة والمستعجلة.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن المجتمعين اتفقوا على تقديم الدعم الكامل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتوفير اختبارات المسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعان وتوفيرها بالمنافذ البرية والجوية، للكشف على الحالات المشتبه بها ضمن المسافرين القادمين، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا أيضًا على عقد اجتماع موسع يضم وزارات التعليم والداخلية والاقتصاد والأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الأسبوع المقبل لوضع برنامج احترازي، وكذلك وضع خطة متكاملة لتجاوز الأزمة.

وثمَّن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف في ختام الاجتماع، جهود العناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت طيلة فترة جائحة «كورونا» رغم قلة الإمكانات، مؤكدًا أن الحكومة «لن تدخر جهدًا في الإيفاء بالتزاماتها نحوهم ودعمهم» وفق الحكومة.

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