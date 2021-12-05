بوجناح يبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين بقطاع الصحة وفق تصورات قابلة للتطبيق

العنوان – طرابلس

بحث رئيس الحكومة المؤقتة المكلف رمضان بوجناح اليوم الأحد، إمكانية رفع مرتبات العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة التطبيق بشكل مهني.

وشدد بوجناح خلال اجتماع موسعا ضم وزير الصحة علي الزناتي على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية في كل أنحاء البلاد من حيث تسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات.

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا في ظل ظهور متحور جديد لجائحة كورونا، والنظر في جاهزية مراكز العزل وحالة الاستعداد لأي طارئ في الوضع الوبائي.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود لتقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة، مشددا على ضرورة الإسراع في إمداد مراكز العزل بالتجهيزات اللازمة ومستعجلة.

واتفق المجتمعون على تقديم الدعم الكامل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتوفير الاختبارات المسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعين وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية للكشف على الحالات المشتبه بها ضمن المسافرين القادمين.

وتم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع موسع يضم وزاره التعليم والداخلية والاقتصاد، والأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الأسبوع المقبل لوضع برنامج احترازي وكذلك وضع خطة متكاملة لتجاوز الأزمة.

وأثنى بوجناح على جهود العناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت طيلة فترة جائحة كورونا رغم قلة الإمكانيات، متعهدا بأن الحكومة لن تدخر جهداً في الإيفاء بالتزاماتها نحوهم ودعمهم.