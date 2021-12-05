القيب يطالب وزارة الصحة بإصدار بطاقات تطعيم غير قابلة للتزوير أو يمكن التثبت من صحتها بسهولة

ليبيا – قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة عمران القيب إن ظهور متحور كورونا الجديد “أميكرون” فرض اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الوزارة ومنع الدخول إلى المؤسسات التعليمية دون إظهار بطاقة التطعيم.

القيب وفي تصريح لقناة “ليبيا لأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أشار إلى وجود مشاكل وصفها بالكبيرة تتعلق بقلة الإقبال على أخذ اللقاح، وإظهار البعض لبطاقات تطعيم مزورة، وفق قوله.

وطالب القيب وزارة الصحة بإصدار بطاقات تطعيم غير قابلة للتزوير أو يمكن التثبت من صحتها بسهولة، مشيرًا إلى عزم وزارة التعليم العالي منع الطلاب من الدخول إلى الامتحانات دون بطاقات التطعيم.

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