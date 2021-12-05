تشيا: أوروبا مستعدة لتسهيل سحب المرتزقة من ليبيا بالتعاون بين بعثاتها

أكدت رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا، إيبام، ناتاليا تشيا، استعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا.

وبينت تشيا، وفي مداخلة نقاشية ضمن حوارات منتدى البحر المتوسط، أن اللجنة العسكرية 5+5 طلبت دعم الاتحاد الأوروبي، وعليه سنعمل على التنسيق الإقليمي بين البعثات الموجودة في ليبيا، كما سنكثف جهودنا فيما يخص ملفات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

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