رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي: خلع والقبض على عصابة الدبيبة في طرابلس وايداعهم في المحاكم هذه مسؤولية أهل طرابلس الاصليين

طالب رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بواشنطن فيصل الفيتوري، بالقبض على عصابة الدبيبة في طرابلس وإيداعهم في المحاكم.

الفيتوري، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “ضرورة خلع والقبض علي عصابة الدبيبة في طرابلس وايداعهم في المحاكم وهذه مسؤلية اهل طرابلس الاصليين ومثقفيها ونخبها الواعية وعلى مصراتة ضرورة ان ترجع إلى مدينتها وكذلك اطالب الاخوان من اعلان خروجهم من السياسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات والتوقف عن خبثهم والاعيبهم بعواطف الشعب الليبي”.

وتابع: “وليعلم الجميع بأن الخروج والتصوير مع السفير او المبعوث الامريكي لا تعني شي ومن يجري وراء هذا المقصد هم اصلا اقزام تافهين لان السفير هو موظف في الخارجية يؤدي في مهام محددة وليس بالشخص المخول باختيار المناصب الا ان جهل الشعوب يحاول كذبا ان يأتي بحثالتهم للسلطة كذبا وزورا وتلفيقا”.

وتابع: “وكما ذكرت سابقا ومكررا لن يكون هناك انتخابات ولن يحضر او يتم استدعاء الوجوه الكئيبة التي اعتدنا عليها إلى اجتماع المغرب الا فقط الوطنيون واصحاب العفة والكرامة واليد النظيفة، الباقي إلى الجحيم والمحاكمة والقصاص قريبا جدا”.

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