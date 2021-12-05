النويري يبحث مع «الجويفي» دعم قطاع الرياضة في كافة المجالات

استقبل وزير الرياضة بالحكومة، عبد الشفيع الجويفي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث بحث اللقاء سبل دعم قطاع الرياضة في كافة المجالات.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “استعرض الجويفي، خطة عمل الوزارة في دعم قطاع الرياضة للنهوض بالبنية التحتية والتدريب والتأهيل بالإضافة لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل قطاع الرياضة بشكل عام”.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية دعم جهود وزارة الرياضة لخدمة قطاع الرياضة بليبيا بشكل أوسع ومنحهم أولوية، مشدداً على أهمية دور الوزارة في النهوض بقطاع الرياضة”.