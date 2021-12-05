منظمة الصحة العالمية تقدم شحنة دوائية لمستشفى زمزم القروي

وصلت إلى مستشفى زمزم القروي، جنوب غرب سرت، شحنة دوائية مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وقال مصدر طبي بالمستشفى في حديث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الشحنة الدوائية جرى تسليمها لإدارة المستشفى بحضور المنسق الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في المنطقة الوسطى الدكتور سيف عتيق.

وأوضح المصدر أن الشحنة تشتمل على كميات كبيرة من أدوية ضغظ الدم والسكري وتحاليل طبية ومواد الإسعافات الأولية التي ستُساهم في تخفيف الأعباء على المستشفى الذي يقدم خدماته لسكان منطقة وادي زمزم وما جاورها.

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