الدغيس: أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هو خط الدفاع الأول ضد متحور أوميكرون

ليبيا – أفاد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس بأن أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هو خط الدفاع الأول ضد متحور أوميكرون.

الدغيس ذكر في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أنه لا توجد معلومات كافية حول المتحور الجديد، حيث ما زال تحت الدراسة في مراكز البحوث حول العالم ويحتاج لأسبوعين لاكتشاف طبيعته وأكثر اللقاحات فعالية ضده.

وأوصى الدغيس المواطنين بالمحافظة على الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح للمساهمة في حماية المجتمع.

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