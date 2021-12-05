الداخلية تُعزز تعاونها الأمني مع الإنتربول

بحثت وزارة الداخلية مع منظمة الإنتربول الدولية، سبل استفادة مكونات وزارة الداخلية الليبية من المشاريع والمبادرات التي تُنظمها الشرطة الدولية، والتعرّف على آليات العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمدينة ليون الفرنسية خلال يومي 2-3 ديسمبر الجاري، وضم رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عادل الشروي، ورئيس شعبة المعلومات جوهر الفيتوري والإدارة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الإنتربول، وبعض الشركاء الدوليين.

وأكدت الوزارة في بيان، الاستمرار في التعاون الأمني مع الشرطة الدولية، والاتفاق على وضع آلية لبناء القدرات الشرطية والدعم اللوجستي.

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