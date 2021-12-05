أطعمة تصيبك بالخرف وفقدان الذاكرة وضعف التركيز تجنبها

أخبارليبيا24_متابعات

قالت اختصاصية الطب النفسي الغذائي، عضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، الدكتورة أوما نايدو. إنها عكفت على دراسة دور بكتيريا الأمعاء في تحفيز عمليات التمثيل الغذائي والتهاب الدماغ الذ

وأضافت في مقال عبر شبكة سي إن بي سي أن الدراسات الحالية. تشير إلى أن الإنسان قد يكون قادرا على تقليل احتمالية الإصابة بالخرف عن طريق تجنب الأطعمة. التي يمكن أن تعرض بكتيريا الأمعاء للخطر وتضعف الذاكرة والتركيز

وفيما يلي الأطعمة التي تنصح نايدو بمحاولة تجنبها أو الحد منها على الأقل. لمحاربة الالتهاب وتعزيز صحة الدماغ والتفكير الحاد واتخاذ القرارات الجيدة.

وهي السكر المضاف والكربوهيدرات العالية السكر والأطعمة المقلية والنرات وهي المواد الحافظة.

ويستهلك الدماغ الطاقة في صورة الجلوكوز، وهو شكل من أشكال السكر. وذلك بغرض تغذية الأنشطة الخلوية، لكن اتباع نظام غذائي عالي السكر قد يتسبب بزيادة الجلوكوز في الدماغ.

هذه الزيادة في جلوكوز الدماغ ربطتها الدراسات بحدوث ضعف في الذاكرة وقلة اللدونة في الحُصين. وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن التحكم في الذاكرة.

وتقول نايدو إن استهلاك الأغذية الصناعية غير الصحية مثل المخبوزات والصودا، وهي منتجات عادة ما تضاف إليها سكريات مكررة. يغمر الدماغ بالكثير من الجلوكوز.

توصي جمعية القلب الأمريكية بألا تستهلك النساء أكثر من 25 غراما من السكر المضاف بشكل يومي، وبالنسبة للرجل فإن الحد الأقصى الموصى به هو 36 غراما.ويشمل ذلك البطاطس والدجاج المقلي، والتمبورا، والسمبوسة، والسمك والشيبس، وغيرها من المقليات. ووفقا للطبيبة فمن المفيد لصحة الدماغ تقليل كمية الأطعمة المقلية.

نتائج الدراسة

خلصت إحدى الدراسات، التي شارك بها 18 ألف شخص، إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المقلية كان ذا صلة بانخفاض درجات التعلم والذاكرة.

وتقول نايدو إن السبب المحتمل؛ هو ربما أن هذه اللذيذة تسبب الالتهاب، الذي بدوره يمكن أن يتلف الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ بالدم.

في دراسة أخرى أصغر من سابقتها، تبين للباحثين أن الأشخاص الذين تناول الكثير من الأطعمة المقلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من غيرهم.

في حين نصحت نايدو الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة بشكل يومي، بتحويلها إلى عادة أسبوعية، ومن اعتاد عليها أسبوعيا بجعلها عادة شهرية فقط، قائلة إن من لا يتناولون هذا النوع من الطعام “في طريقهم إلى أوقات أكثر سعادة”