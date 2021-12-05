نقيب الأطباء: الحكومة اعتمدت مقترحا بزيادة رواتب جميع العاملين بالصحة

أعلن رئيس النقابة العامة للأطباء، محمد الغوج، الموافقة على اعتماد مقترح مقدم من النقابة، يقضي بزيادة مرتبات كل العاملين بقطاع الصحة.

وقال رئيس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وافق على اعتماد مقترح تقدمت به النقابة، لزيادة مرتبات كل العاملين بقطاع الصحة».

جدير بالذكر أن نقيب الأطباء محمد ‏الغوج، الشهر الماضي، استنكر تصريحات مسؤولين بالحكومة وصفوا الأطباء بالمليشيات البيضاء وبالقطاع الفاسد، وقال «إن هؤلاء المسؤولين تناسوا أن راتب الطبيب 723 دينارا».

وأكد النقيب استمرار اعتصام الأطباء، واستياءهم من تجاهل رئيس الحكومة مطالبهم، لافتا إلى أن المواطن هو من يدفع الثمن.

وأشار إلى أن الحكومة زادت رواتب بعض القطاعات وتجاهلت قطاع الصحة الذي يحوي أكثر من 300 ألف موظف، مردفا: لدينا أطباء وفرق رصد لم يتقاضوا رواتبهم من 2019.

ولفت النقيب إلى أنهم سيعقدون اجتماعا بخصوص المتحور “أوميكرون” للنظر في الخطوة التي سنتخذها، وقرارنا سيظل جماعيا تحت أي ظرف، مختتما: سنمتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية لكل من تجاهل مطالبنا. ‎