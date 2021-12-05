اللجنة التسييرية بالخطوط الأفريقية تستلم مهامها من مجلس إدارة الشركة

عقدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، صباح الأحد، مراسم التسليم والاستلام بين مجلس إدارة الشركة واللجنة التسييرية، تنفيذاً لقرارات الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، بشأن إيقاف مجلس إدارة الشركة عن العمل، وتشكيل لجنة تسييرية للشركة برئاسة “الصيد إبراهيم قدور”.

وقالت الشركة في منشور بموقع “فيسبوك”: إن مراسم التسليم والاستلام عقدت بحضور مدراء الإدارات والمكاتب بالشركة، وتم خلالها مناقشة العقبات التي تواجه الخطوط الأفريقية، وسبل ايجاد حلول ناجحة من شأنها الرفع من مستوى أداء التشغيل.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، أصدر قرارًا في 2 ديسمبر الجاري، بوقف مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية عن العمل، وتشكيل لجنة تسييرية بدلًا عنه إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

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