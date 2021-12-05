قسم المرشحين بالمفوضية: نعمل على فحص ملفات المتقدمين للانتخابات البرلمانية أولاً بأول

طرابلس 05 ديسمبر 2021 (وال)- تشهد مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ تزايدًا في أعداد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب, فقد بلغ عدد المترشحين (3967) مترشحًا و مترشحة؛ بحسب الإحصائية يوم أمس السبت.

وأفاد رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان التواتي، إنه تمت إحالة هذه الملفات أولا بأول إلى الجهات المختصة، لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين، حيث تم إحالة عدد (2869) ملفًا، استعدادًا لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب.

وأضاف التواتي أن هذه قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات، وعند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين (12) يومًا.

وأشار التواتي إلى أنه سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين, والأسماء التي سترد في تلك القوائم ستكون نهائية وهي التي ستُدرج في أوراق الاقتراع. (وال) ف م/ ر ت

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