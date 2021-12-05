الطبلقي: الدبيبة ليس من حقه الترشح وسننظر خلال الجلسة في خروقات المفوضية العليا للانتخابات والقضاء

أفادت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، بأنه لا يوجد حتى الآن تأكيد على عقد جلسة لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، غدا، مشيرة إلى انتظار الرد من رئاسة المجلس.

الطبلقي، وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، قالت: “سننظر خلال الجلسة إذا عُقدت في خروقات المفوضية العليا للانتخابات، والقضاء”.

وشددت على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وغير مشوهة النتائج، لافتة إلى وجود عمليات مشبوهة وعمليات تزوير حصلت ولابد من المساءلة عنها.

وأكدت الطبلقي، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ليس من حقه الترشح، لأنه موقع على تعهد بذلك، مردفة بقولها: “نريد التحدث مع مفوضية الانتخابات والقضاء حول القائمة النهائية للمترشحين قبل صدورها”.

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