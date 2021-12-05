الشهيبي: ألم يكن من الأجدى عدم ترشح الدبيبة وعقيله؟

‏اعتبر عضو المؤتمر الوطني السابق والمرشح للانتخابات البرلمانية، توفيق الشهيبي، أنه كان من الأجدى عدم خوض كل من عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، انتخابات الرئاسة.

وقال «الشهيبي»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، «بعيدا عن القوانين الانتخابية وشروط الترشح؛ الم يكن من الأجدى عدم ترشح رئيسي السلطة التنفيذية والتشريعية للانتخابات وإشرافهما على سيرها وضمان نجاحها؟».

وأكد مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب لـ«الساعة24»، أن هناك 70 نائبًا يطالبون بعقد جلسة طارئة للبرلمان بشكل عاجل وسريع نتيجة للتطورات الأخيرة.

وأصاف المصدر، أن البرلمان سيقوم باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتابع المصدر، أن البرلمان لديه توجه بين أعضائه لتغيير المجلس الأعلى للقضاء نظرا للتجاوزات الأخيرة الخطيرة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تغيير رئاسة الحكومة الحالية وتسمية بديل لـ«عبدالحميد الدبيية».

وشدد المصدر أنه مجلس النواب سيعمل على تأجيل الانتخابات نتيجة لخطورة الأوضاع الحالية وحالة الاستقطاب الكبيرة التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع أو انقسام البلاد.